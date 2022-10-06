何依霈慘被頭埋蛋糕。（三立提供）

林則希目前是劇中結婚次數、小孩數量紀錄保持人。（三立提供）

龍語申戲裡遭何依霈背叛，戲外2人傳出緋聞。（三立提供）

8點台劇《一家團圓》昨(6日)晚播出惡男林則希與惡女何依霈的婚禮，婚禮變成一場大鬧劇，最慘的是新娘何依霈被連甩巴掌臉摔到蛋糕裡，觀眾大呼過癮，是名符其實渣女的報應，而林則希還被冠上「結婚達人」的封號。

日前何宜霈被媒體拍到與龍語申曖昧緋聞，何依霈說其實她都是自己上下班，偶爾順路才接送同事上下班，2人在車上就像同事聊聊天，新聞曝光後她無奈說：「我必須說第一天是有點小尷尬，覺得怎麼會被寫成那樣，實際情形就不是媒體寫得那樣。」

她認為大家都是單身，交朋友都沒什麼，但沒想到因此被拍，現在已不敢隨便跟單身男士出去，「再被拍到就蠻尷尬的，沒做什麼被拍到還要解釋，真的會有點累。」

巧的是，在劇中她背叛了龍語申被甩巴掌，何依霈表示確實有點嚇到，她笑說在打時她已經有心理準備要被打到飛出去，因為那場戲他情緒很激動，一直處在崩潰邊緣，何依霈只能乖乖的被打而已，而且是連環報應，其它演員也跟著輪流來打。

拍攝時何依霈就做好既來之則安之的心理準備，其實她覺得拍報應戲不怕，只擔心體力無法負荷，因為近日工作時間比較長，怕沒拍好延遲大家的工作狀況，比如像台詞就多到沒辦法記得很熟練，笑說：「觀眾應該可以看的出來我眼睛比較無神。」

何依霈在劇中背叛龍語申，與林則希亂搞男女關係，以至於懷孕後肚子裡的小孩到底是誰的成為了觀眾討論話題，甚至有觀眾推理說既然是雙胞胎，兩個發生關係的男人各一個。

她的惡女角色不只觀眾邊看邊罵，連媽媽也很入戲，看得很氣憤，「相信當天她看到我在劇中被狠甩巴掌應該會飆高血壓。」親妹羅巧倫之前在友台也演壞人，兩個女兒都在使壞對媽媽來講負擔有點大，看這邊很生氣，看那邊也很生氣，就罵說：「妳們怎麼都不演一下好人？」何依霈只能回說：「媽，我也不願意啊！」

而林則希飾演的杜承恩已是第3次辦婚禮了，至目前為止林則希也算是種馬，小孩數量完全不輸上一檔台8演員黃少祺，截至目前劇情發展為止，他也是婚禮紀錄保持人。