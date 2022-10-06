新竹縣新住民團結協會的陸配表演漢服傘舞。（羅浚濱攝）

新竹縣全齡文化發展協會印尼配偶表演中印尼的宮庭舞。（羅浚濱攝）

竹北市2022新住民文化生活節16日將在文化公園登場，有各種異國美食、異國風情攤位市集、闖關遊戲、親子DIY手繪比賽及舞台異國風情走秀比賽外，更聘請冠軍廚師現場教學異國料理，讓大小朋友體驗新住民的文化生活，度過充滿異國風情的周末。

竹北市公所6日宣傳這項活動，新竹縣新住民團結協會的陸配帶來漢服傘舞，新竹縣全齡文化發展協會印尼配偶則表演中印尼的宮庭舞，並各自展示美味的廣式糕點和印尼薑黃飯，現場香味四溢。

市長何淦銘表示，他第一任就開始持續辦理新住民文化生活節，目前在竹北市新住民不分國籍約1700多人，希望透過活動融入在地生活，也讓在地鄉親能夠了解每個國家的藝文生活美食。

16日將有竹北市在地協會及社團參與，新住民姐妹們全體動員在陽光草坪上演出越南斗笠舞、夏威夷草裙舞和泰國傳統舞蹈，並有異國風情服裝走秀比賽，總獎金6000元，歡迎新住民報名參加。

會場設置20多攤特色市集，有在地美食與生活小物，並邀冠軍廚師教學製作越南春捲，準備500份美食免費讓民眾品嘗。

小朋友還可以體驗闖關遊戲，有與各國文化相關的「機現智問答挑戰」、考驗記憶力的「記憶大PK」及可學習各國語言的「轉動FUN語言」，認識各國文化的特色，完成闖關還能獲得限量100份的精美小禮品，及50元市集消費折抵券。

參選市長的林為洲表示，市公所為新住民舉辦的活動很好，未來可以更加優化，如辦泰國週、印尼洲週及越南週等活動，與在地民眾對話，讓市民不用出國，也能真正體驗到異國風情的假期。