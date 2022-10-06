新北市長侯友宜競選辦公室今指民進黨新北市長參選人林佳龍在交通部長任內，斥資1.5億元開發的「UMAJI遊買集」APP，因成效不彰悄悄下架，批亂撒幣。林佳龍競選辦公室發言人李晏榕下午舉辦記者會回擊，「UMAJI」在林佳龍上任交通部長前就已啟動，林上任後是進行優化，反批侯市府砸了5000多萬元推行「新北幣」沒人用，才浪費公帑，侯辦迴力鏢不小心就打到自己。

李晏榕指出，「UMAJI」是在林佳龍擔任交通部長前就已啟動的計畫，林上任後聽取各方意見進行統合優化，批侯辦提供錯誤訊息，強調計畫經過很多基層同仁努力，想要做到最好，希望侯陣營可支持台灣科技產業，不要抹煞基層公務員的努力。

李晏榕反批，侯市府今年7月花5千多萬元推行「新北幣」，但活動結束很多市場攤商都反映，幾乎沒有民眾在使用「新北幣」，市府宣稱與5000多家業者合作，但實際只有幾10家，就連新北市府首長都沒使用「新北幣」，要侯辦打臉別人之前，先查清楚自己的資料，否則一不小心迴避力鏢就打到自己，臉會很腫。

針對三重員警抓錯傷人案，侯友宜今上午受訪表示，警察局長已致歉，警察同仁並9次到當事人家慰問致意，取得當事人的諒解。李晏榕則認為，如已取得當事人諒解，對方還會出面開記者會嗎？警察市長除對當事人所受苦痛不聞不問，基層員警還提告對方告傷害，讓當事人從被害人便加害者，侯友宜不需要出來說明嗎？ 認為侯友宜口中的「好好做事」，就是把他應負的責任推下屬跟基層公務員，「鐵漢市長沒肩膀、出事推給下屬扛」。

李晏榕並重提1997年陳進興挾持南非武官事件，指稱當時勸降陳進興的是駐日代表謝長廷，把孩子抱出來的是邱豐光，侯友宜當年並無實際進入南非武官官邸，只是從邱手中接住孩子，而成為鎂光燈焦點，酸侯「衝鋒陷陣別人去、 抱嬰搶功我可以」，這樣爭功諉過的市長，值得市民信任嗎？

對於侯友宜近日開始周末假日及晚上都開始競選活行程，李晏榕說，侯已開始跑競選行程，是為2024總統大選鋪路做準備，藍營風聲也說侯是國民黨下屆總統候選人。

李晏榕並改編劉若英的歌曲「為愛痴狂」， 清唱追問侯友宜敢不敢承諾「做好做滿」，並接下林佳龍辯論戰帖，直言已受夠了侯辦不斷以沒有真憑實據的空話，質疑林佳龍對新北市這麼多年的落後跟倒退提出的政策，要求侯辦拿出政策牛肉，跟他們正面對決，承諾做好做滿，不要去偷選總統。