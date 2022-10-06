新冠肺炎疫情延燒，國內今日新增1例腦炎死亡的1歲個案，男童距離發病到死亡僅6天。中央流行疫情指揮中心今重申兒童緊急送醫警訊，呼籲家長多加留意，若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難、胸凹等，都需要緊急送醫。

今日死亡個案中，最年輕為1名1歲無慢性病、未接種疫苗的男童。醫療應變組副組長羅一鈞表示，男童9月24日發燒、咳嗽，9月27日快篩陽確診，28日晚間全身抽搐送急診，頭部電腦斷層顯示有腦水腫，疑似腦炎。

男童9月29日轉至醫學中心，插管、收治於加護病房，使用呼吸器及多重藥物治療，雖積極救治，仍出現休克、上消化道出血等併發症，於9月30日過世，從發病到死亡僅6天。目前兒童重症累計238例，其中35例死亡。

因應這波疫情不時有兒童重症，指揮中心特別提出宣導。羅一鈞表示，若兒童快篩陽，需要注意的症狀包括抽搐、意識不佳、呼吸困難、胸凹、血氧濃度低於94％等，這些症狀都需要緊急送醫；

居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。（圖／指揮中心提供）

若出現長時間發燒、高燒39度合併冒冷汗、退燒後活動力不佳、持續嘔吐、腹痛、超過12小時未進食和解尿等，應尋求視訊診療的幫助。羅一鈞表示，目前疫情仍在高原期，呼籲家長不要掉以輕心。