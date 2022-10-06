群光（2385）9月份自結合併營收為101億元，與上月營收相當，較去年同期年增2%，創下同期新高紀錄，為今年第五次突破百億營收。受惠於Non-PC產品動能強勁，群光自6月起，已連續四個月均達成百億元營收。第三季營收突破歷史紀錄達307億元，季增7%，年增12%，累計今年前九月自結合併營收達881億元，亦為史上最高，年增13%。

群光表示，因AI影像產品需求強勁，9月營收飛越百億大關，第三季創下每個月營收都突破百億，季營收首度超越300億的新紀錄。第三季整體影像營收漲幅超過二成，為帶動營收成長的主力。在今年NB市場面臨修正的情況下，群光營收迄今仍有雙位數成長，法人分析是因為長期經營多元化產品組合所致，非PC營收占比早已過半，且AI影像產品客戶需求仍十分強勁，因此穩定支撐群光今年營收繼續突破新高。

群光AI影像產品主要生產於泰國，今年產能運轉相當順暢，再加上半導體IC料況的配合，使得今年下半年進入量產的十個新機種，生產十分順利，例如智慧家庭影像產品、高階視訊會議產品、運動相機以及車用產品等等。法人相當肯定群光拓展AIOT人工智慧物聯網的影像應用，由智慧家庭延伸至智能汽車、視訊會議、商用監測以及智慧醫療等領域，以AI為影像產品創造更高的附加價值。

法人預期群光第四季PC相關營收比重將隨市場轉淡呈現下降，不過AI影像產品仍將成長二成以上，帶動Non PC營收比重持續上升，市場認為，今年在AI影像產品強力帶動下，全年營收將再度突破千億。群光上半年每股獲利為歷史新高的4.91元，在營收持續創高，以及亞洲貨幣貶值的幫助下，法人看好群光第三季獲利能力可望優於第二季，下半年獲利亦可望優於上半年。

另群光致力於推動ESG，以美金1,500萬元參與三井住友銀行的綠色存款計畫，該資金將被指定運用在支持再生能源領域的融資，幫助再生能源的發展，加速減少對石化燃料的依賴。群光很榮幸有機會透過綠色存款計畫，在資金靈活運用的同時亦能支持綠色能源保護環境，為地球節能減碳，邁向永續發展盡力。該項綠色存款每年均經Sustainalytics進行獨立第三方檢核。