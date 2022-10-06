根據路透一項調查顯示，受重創的英鎊將在一年後會上漲3.6%。然而對於英鎊在上周跌到歷史新低之後，英鎊到年底是否會跌到與美元平價，分析師有不同的看法。

英鎊在9月26日亞洲交易時段跌到歷史新低；當時英國新任財政部長Kwasi Kwarteng宣布大幅減稅方案，並創下自1972年以來最大增幅的舉債。

財長的新計畫嚇跑投資人，開始從英國撤離資產。但是在英國央行出手安撫市場，以及財長撤回部分計畫之後，市場出現溫和的復甦。

英鎊在周三沒有跌出近期的低位，但是結束了此前的連6天上漲行情，交易在1.12美元附近。

路透在9月30日至10月5日對近60名分析師進行的調查顯示，英鎊在1個月內將跌至1.09美元， 6個月後來到1.10美元，並預測1年後將上漲3.6%，來到1.16美元。

上述資料均較一個月前的預測下降，當時的預測分別為1.16美元、1.18美元，以及1.23美元。

富國的分析師指出，預計英鎊會進一步明顯疲弱。而有鑒於英國經濟仍將陷入衰退，通膨將較快見頂，預計英國央行的升息幅度仍將遠低於聯準會。

高盛分析師也不相信，英國央行能夠在近期內對政策利率做出足夠有力的回應，來支撐英鎊。

當被問到英鎊在年底前是否會與美元平價之時，有18位回覆者說，機會偏低；另有17位回答說，機會偏高；有一位回答說機會非常高。

野村證券的Jordan Rochester說：「關於英鎊會走到哪？我們看到的是美國貿易的創紀錄改善，這要歸功於美國成為石油和液化天然氣的淨出口國」。Rochester預計英鎊在12月底會走到0.975美元。