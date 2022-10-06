NISSAN KICKS以年輕動感外觀及豐富的智行安全配備的優勢，贏得廣大消費者的喜愛，裕日車(2227)周四正式宣布NISSAN KICKS全新改款上市，透過「外型、安全、便利、動力」四大升級，產品總價值提升6萬元，自9月29日起正式展開預售，一周內即接單超過1000張，深受消費者肯定。

裕日車感謝車主的支持，儘管受晶片、原物料短缺及新車成本上漲等因素影響，仍積極向原廠爭取兩款全新改款車型上市，卓越版建議售價79.9萬元起及旗艦版建議售價83.5萬元起，同時全新推出「藍不住」、「黑頂狂藍」兩款新車色供車主更多選擇。為慶祝正式上市及預售熱銷，推出入主NISSAN KICKS限時早鳥禮優惠活動，自即日起至10月17日止，入主NISSAN KICKS即享「2萬元配件金」。

NISSAN KICKS四大升級，全新改款正式上市。NISSAN KICKS 2018年上市後，以年輕動感外觀及豐富的智行安全配備的優質產品力，廣受消費者好評，至2022年9月止，累計銷售共計5萬7874台，穩坐小型跨界休旅冠軍，並榮獲2019年度風雲車三冠王大獎，受到專業汽車媒體一致好評肯定，是消費者心中的小型跨界休旅熱門優質車款。

為持續深耕「技術日產、智行未來」的品牌理念，裕日車於10月6日正式推出KICKS全新改款上市，透過「外型、安全、便利、動力」四大升級，產品總價值提升6萬元，裕日車感謝車主的支持，儘管受晶片、原物料短缺及新車成本上漲等因素影響，仍積極向原廠爭取兩款全新改款車型上市，卓越版建議售價79.9萬元起及旗艦版建議售價83.5萬元起，同時全新推出「藍不住」、「黑頂狂藍」兩款新車色供車主更多選擇。

四大升級是外型、安全、便利、動力。外型升級為車頭、車側、車尾、車色，車頭部分，首款國產車型導入NISSAN全新廠徽，並以Urban V-motion 2.0設計理念，打造全新Double V-motion大型鋼琴烤漆水箱護罩潮流外觀，搭配全新造型LED矩陣式頭燈。車側部分，17吋全新造型切削鋁圈，五幅式三叉造型設計，跑動或靜止都有型，搭配懸浮式魅力雙色車頂設計，受消費者喜愛。車尾部分，一體式尾燈設計，搭配全新NISSAN LOGO，背門一體式的連結造型，大幅提升外觀吸睛度。車色部分，全新推出「藍不住」、「黑頂狂藍」兩款新車色，共14種車色選擇，其中包含6種魅力雙色外裝，透過搶眼雙色相互映襯、打造懸浮式車頂，營造鮮活造型，讓車主隨心所欲創造自我風格。

安全升級為科技配備、鋼骨結構，全車規標配NISSAN智行安全科技，搭載ICC智慧型全速域定速控制系統、同級唯一PFCW超視距車輛追撞警示系統以及P-IEB防追撞緊急剎車系統等主被動安全輔助系統，並運用UHSS超高剛性鋼材強化車體核心骨架及ZONE BODY超剛性安全車體，使用比例相較過往提升14%，提供消費者更安心的駕馭體驗。

便利升級，首款國產車導入EPKB電子駐剎車系統科技，標配Auto Hold功能，搭配全新環抱式中控扶手設計，採用專利3D超體感紓壓皮椅，內裝一體式設計，提升整體空間運用度及實用性；標配X-media III智慧影音多媒體系統，支援Apple Carplay & Android Auto，結合智慧科技輔助系統，大幅提升行駛便利性及舒適性表現。

動力升級，採用全新1.6G高效能HR16DE引擎，移植GT-R VR38鏡面熔射缸孔技術，以熔射氣缸壁成膜取代傳統鑄鐵鋼套，提升引擎導熱效率並降低能量損失，全面提升引擎效能；搭配全新雙氣門正時控制系統，搭配 TCV 擾流控制閥擴大燃燒室進氣、排氣控制範圍，可依據駕駛狀況調節最佳引擎表現，馬力、扭力有感提升10%，提供同級最強的動力表現，並成就與油耗的完美平衡表現。

順應潮流趨勢並邀請消費者一同感受2次元的虛擬趨勢，KICKS將於雙十連續假期期間(自10月6日至10月10日止)於華山文創園區西一館舉辦「KICKS UP 2次元藝術展」，透過強烈的漫畫視覺風格及虛擬與現實的趣味結合，展現KICKS外型UP、安全UP、便利UP、動力UP四大升級魅力，並以騷動的森巴靈魂風格，再次引領跨界休旅潮流。