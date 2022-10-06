蘋果iPhone 14 Plus即將於明(7)日正式開賣，iPhone14系列全員到齊，遠傳(4904)資費方案出爐，5G 月付999元方案(36個月)，iPhone 14 Plus 512GB就能0元購機，另外，遠傳也針對商務人士祭出全新2999商務方案，以多元資費瞄準果粉荷包。

蘋果iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max上月開賣引發熱烈迴響，iPhone 14 Plus明起也壓軸登場，iPhone 14全系列通通到齊。iPhone 14 Plus擁有6.7吋超Retina XDR大螢幕，拍照效果也大幅升級，並搭載全新車禍偵測功能等，加上電池容量大，享更長待機時間。

蘋果iPhone 14 Plus搭載6.7吋大螢幕，加上標榜歷年最優異電池續航力，堪稱最輕巧大螢幕手機，遠傳同步推出多元優惠方案，辦門號、買空機都划算，包含舊換新最高現折31,000元，購買iPhone 14 /14 Plus空機，也享千元配件購物金優惠，老客戶再加碼千元折扣。另外，搭配遠傳5G方案還加送最高3個月friDay影音月租優惠，獨家韓劇、強檔電影隨時看。

遠傳針對iPhone 14 Plus推出多元優惠方案，不論搭門號或買空機都超優惠，包含舊換新加碼折1000元，連同舊機回收金，最高可現折31,000元，如搭配入手頂規iPhone 14 Plus 512GB，並同時申辦遠傳5G月付999元方案，簽約36個月，專案價30,800元的iPhone 14 Plus 512GB就能0元購機。

同時，針對商務人士，遠傳也祭出全新2999商務方案，除享網內上網雙飽，更針對商務人士，加碼6大商務優惠，包括熱點分享加碼到250GB、網外1120分鐘、相當於市話120分鐘的加值包優惠、送國外漫遊金388元、單次「旅遊黑卡秘書388」服務，以及全新2999方案免綁長約就享iPhone 14 Pro專案價0元，2年後即可續約再換新機，滿足商務人士的所有需求。