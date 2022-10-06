總經費533億元的高雄捷運紅線小港林園延伸線，規劃今年底動工，配合捷運建設，高雄都發局推出「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃」，把沿線171公頃農業區變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施用地，結合已經提案變更的捷運聯開區，總共達180公頃，要讓交通建設、土地開發、生活機能、產業發展等一次到位，翻轉林園、創造南高雄的新門戶。

高雄都發局長吳文彥6日表示，「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃」已獲行政院核定，高市府同步啟動捷運林園沿線的都市計畫專案通盤檢討，將從7日開始公展，第一場說明會將在10月13日登場，高雄副市長林欽榮將親自率領高市府相關單位出席。

他說，這是十幾年來，林園都市開發的重要突破，將「交通建設」、「土地開發」、「生活機能」、「產業發展」等四大面向，一次到位，以活絡林園發展，翻轉林園、創造南高雄的新門戶。

高雄都發局說，高雄市軌道建設四線齊發，其中，捷運小港林園線計畫路線約為12公里，沿線設置6座地下及1座高架車站，以紅線延伸一車直達方式辦理，並由林欽榮副市長組成推動小組，整合高市府各局處共同推動。

為了因應捷運建設、產業發展、交通及生活環境等需求，高市府已超前部署，進行沿線土地檢討規劃，行政院核定綜合規劃之後，高市府隨即辦理都市計畫草案的公開展覽，就「捷運沿線既有農業區變更為都市發展用地，以區段徵收方式辦理」、「捷運場站聯合開發，周邊TOD發展規劃」、「協助居民推動危老及都更，強化既有市街商業機能」三大面向，提出都市計畫檢討的內容

都發局指出，此次都市計畫檢討是依據都市計畫法第26條規定，就捷運小港林園延伸線沿線土地發展，進行必要的變更，以捷運場站為核心半徑500公尺範圍，作為TOD發展的規劃，將171公頃農業區變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施用地，結合已經提案變更的捷運聯開區，總計約180公頃的都市計畫變更。

該局說，未來透過區段徵收方式開發，私有地主將領回住商區土地，並可新闢超過39公頃的公園、綠地，打造優質的生活環境；此外，沿線土地二個街廓得允許有條件申請提升基準容積率，住宅區容積率可由200％提升至300％、商業區容積率由350％提升至490％，並於市中心劃定17.7公頃都市更新地區，協助居民推動危老及都更強化既有市街商業機能。