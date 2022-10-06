時序入秋，氣溫明顯下降，除了正處高原期的新冠疫情，也進入流感季節，醫師表示，因喉嚨痛求診的患者眾多，大部分為上呼吸道感染，但一名中年男喉嚨痛一周，經檢查發現，其後咽壁充滿腫瘤、診斷為「口咽癌」。醫師提醒，早期的口咽癌不易發現，若痰中帶血、喉嚨有異物感，應儘速就醫檢查。

流感季節到來，加上新冠疫情續飆升，耳鼻喉科醫師張弘受訪時表示，近來因喉嚨痛求診患者眾多，大部分為急性咽喉炎或急性扁桃腺炎，但近期有一位50歲男性病患主訴痰中帶血，喉嚨長期有異物感，之後喉嚨劇痛已達一周，讓他驚覺此個案需特別注意，「因為一般人感到喉嚨痛就會就醫，而此患者竟然喉痛劇痛一周後才來就醫，可能病情已惡化，例如出現扁桃腺化膿或潰瘍等較嚴重現象，或是因胃食道逆流等其他慢性疾病所引起。」

但張弘表示，檢查該病患的口腔時發現，後咽壁充滿腫瘤，再經鼻咽後內視鏡檢查，發現腫瘤表面不規則，血管異常增生，確認是「口咽癌」；因腫瘤持續增大，可能會造成上呼吸道堵塞而有窒息致死的危險。

張弘說明，口咽癌的範圍為扁桃腺、軟顎、舌根部、後咽癌，目前口咽癌每年新增1500名患者，與鼻咽癌並列第二常見的頭頸癌。第一名頭頸癌仍為口腔癌。

張弘提醒，早期的口咽癌不易發現，所以若有痰中帶血、喉嚨有異物感等症狀，最好儘速就醫治療，臨床上，口咽炎最常見的症狀為頸部腫塊，「但頸部腫塊的出現也代表已有頸部淋巴結的轉移，也就是較末期的癌症，」其他症狀另有不癒合的口腔潰瘍、痰中帶血、扁桃腺不對稱、耳朵痛、吞嚥疼痛。