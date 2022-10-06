黃姓男子和鄰居張姓男子吵架爆發拉扯，心生不滿，還找3名友人助陣，眾人拿「熱熔膠」到張男住處要求談判，見張男不理會，竟直接砸車踹門，員警獲報到場將黃男等4人逮獲送辦。高雄地院認定熱熔膠屬「凶器」，依法要加重其刑2分之1，但考量黃男等人行為危害不大且與張男和解，輕判4人2至6月，緩刑2年，可上訴。

2021年10月9日晚上11點，黃男因細故和鄰居張男發生爭執拉扯，事後黃男不爽，打電話給3名友人，要求到場助陣，4人約在林園區清水寺碰面後，一起騎車到張男家門口討公道。

黃男抵達時，威嚇張男出來面對，張男迫於脅迫，根本不敢出面，躲在家中。黃男等人從車內拿出一支粗大的熱熔膠條，直接砸破張男的機車後車燈，再用腳踹張家鐵門，張男害怕報警，警方趕抵現場逮獲黃男一行4人，依妨害秩序罪送辦。

黃男等人行為涉犯《刑法》第150條妨害秩序罪，「意圖供行使之用而攜帶凶器」得加重其刑至2分之1。法官認定黃男等人拿「熱熔膠」足以對人的生命、身體、財產造成危害，屬「凶器」，以最重5年徒刑來算，加重刑度可判7年6月。

但法官認為，黃男和張男雙方事後已和解，脫序行為爆發時雖然是深夜，但為社會秩序安寧影響程度較低，所生的危害並沒有嚴重波及公眾或有擴大現象。張男事後隔天就與黃男和解，強調「我們都鄰居認識的，早知道就不要報警了」，還求法官「給他們一個自新緩刑機會，不要關他們」。

考量黃男等人的犯罪動機、目的、手段、危害等一切情狀，法官最後判黃男6月，可易科罰金，緩刑兩年，緩刑期間付保護管束並接受法治教育2場次。其餘助陣人等判2至6月，可易科罰金，緩刑兩年，全案仍可上訴。