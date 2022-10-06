內政部空勤總隊台東駐地直升機棚工程的下游包商指控上游包商積欠工程款。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

內政部空勤總隊台東駐地直升機棚工程已於9月完工，工程總金額4億多元。負責鋼構吊裝工程的下游包商指控上游包商積欠工程款，基層工人領不到薪水，6日20多名工人在台東空勤基地外面拉布條、喊口號，對方則強調都依約付款。

「坑殺工人血汗錢」下游包商帶著工人，在內政部空勤總隊台東駐地直升機棚工地外抗議。因為工程趕工做完了，上游包商卻仍有1000多萬元工程款沒有支付，下游包商不但付不出鋼構材料費，連帶從高雄帶來的10多名工人也領不到工資，要求總承包商撥款負責。

受波及的下游包商之一、旭晟工程有限公司負責人孫明秀受訪時說，今天一起抗議的有基層工人和電焊工老闆，大家都向他要錢，他現在已經走投無路，沒有辦法才會來這邊抗議。

遭指控的總承包商負責人王子學拿出匯款資料及合約，否認對方指控，他說，簽約的鋼構工程款6000多萬元都有付款紀錄，這家下游廠商可能找錯抗議對象。他說，抗議的下游包商跟他沒有簽訂契約，是主要簽訂合約的另1家廠商找來的下游廠商。

孫明秀強調，和總承包商之間有口頭承諾的工程項目，卻遭王子學否認，表示工程都依合約內容施工，沒有口頭要求的變更工程項目。

王子學說，台東駐地直升機棚工程已經在9月22日完工，並報請內政部驗收，正在做最後的清掃工作，落成啟用期程不會受到影響。