內政部空勤總隊台東駐地直升機棚工程已於9月完工，工程總金額4億多元。負責鋼構吊裝工程的下游包商指控上游包商積欠工程款，基層工人領不到薪水，6日20多名工人在台東空勤基地外面拉布條、喊口號，對方則強調都依約付款。
「坑殺工人血汗錢」下游包商帶著工人，在內政部空勤總隊台東駐地直升機棚工地外抗議。因為工程趕工做完了，上游包商卻仍有1000多萬元工程款沒有支付，下游包商不但付不出鋼構材料費，連帶從高雄帶來的10多名工人也領不到工資，要求總承包商撥款負責。
受波及的下游包商之一、旭晟工程有限公司負責人孫明秀受訪時說，今天一起抗議的有基層工人和電焊工老闆，大家都向他要錢，他現在已經走投無路，沒有辦法才會來這邊抗議。
遭指控的總承包商負責人王子學拿出匯款資料及合約，否認對方指控，他說，簽約的鋼構工程款6000多萬元都有付款紀錄，這家下游廠商可能找錯抗議對象。他說，抗議的下游包商跟他沒有簽訂契約，是主要簽訂合約的另1家廠商找來的下游廠商。
孫明秀強調，和總承包商之間有口頭承諾的工程項目，卻遭王子學否認，表示工程都依合約內容施工，沒有口頭要求的變更工程項目。
王子學說，台東駐地直升機棚工程已經在9月22日完工，並報請內政部驗收，正在做最後的清掃工作，落成啟用期程不會受到影響。
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