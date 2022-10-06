根據外媒報導，受到美元急升和央行出手阻貶本幣影響，今年以來全球央行持有之外匯存底已經暴跌1兆美元，縮水的速度前所未見。

彭博報導，全球央行外匯存底目前來到12兆美元，今年以來大減約1兆美元，相當於縮水約7.8%，創下2003年開始進行這項調查以來的最大跌幅。

外匯存底縮水的其中一個主要原因是貨幣價值的變動。美元兌歐元和日圓等其他儲備貨幣飆升至20年新高，導致這些貨幣的美元價值下滑。另一個原因則是越來越多央行不得不動用金庫，以阻止本幣進一步走貶。

日圓在9月22日貶破145兌一美元大關，創下24年來新低，迫使日本政府緊急進場護盤，財務省日前公布這個自1998年以來首次進場干預的行動總計動用2.84兆日圓（約197億美元），在今年全球少掉的外匯存底中約占19%。

自2月以來，捷克因干預匯市使外匯存底下滑19%。南韓央行公布9月外匯存底減少197億美元，創下2008年10月以來最大跌幅。

台灣的外匯存底在9月跌至5411.1億美元，創下12年來最大跌幅與18個月來新低，主要因為資本外流，以及央行進場拉抬新台幣。在美國聯準會於9月會議再次升息75個基點後，新台幣兌美元當月貶值4.46%。今年前六個月，台灣央行為了支撐新台幣已經動用82.5億美元，而隨著台幣持續走弱，這個數字料將進一步攀升。

今年以來，印度的外匯存底大減960億美元，至5380億美元。該國央行表示，本財政年度（自4月起）外匯存底減少約67%與持有資產價值變動有關，這表示其餘為該央行進場阻貶本幣所致。今年印度盧比兌美元匯率下跌約9%，並在上個月創下歷史新低。

報導指出，大多數央行仍有足夠火力繼續出手，例如印度的外匯存底仍比2017年高出49%，且足以應付9個月的進口所需。

但有些國家的外匯存底水位正急速下降，可能很快見底。數據顯示，巴基斯坦的外匯存底今年來減少42%，目前僅剩下的140億美元將不足以應付3個月的進口帳單。