隨著九合一選舉的到來，不少候選人都紛紛推出廣告、看板，衝刺選情。尋求連任的高雄市長陳其邁今(6日)在臉書分享5段影片，透過有巧思、創意的20秒，讓大家秒了解高雄這2年的改變！

陳其邁在臉書談到，「咦，太空人現身高雄？缺了一角的月亮，又代表了什麼？這陣子，大家應該常看到一些短短的、超有創意的廣告。上任2年，我們常說很多很多政績與政策。每次都忍不住要在臉書發落落長的文。好多人常對我苦笑：『太硬、太多了！記不完啦！』」

因此陳其邁這一次換個角度，透過有巧思的20秒，讓大家秒了解高雄這2年的改變！他說，每一支影片都很有趣！絕對讓人印象深刻。像是高雄輕軌部分，在2年內完成17個車站，下階段努力目標：「C24愛河之心站到C32凱旋公園站」大順路段，預計112年底完工、高雄車站新氣象則是站東道路10月底通車在即、增加綠地面積、將以最新高科技方式提供市民朋友交通、住宿、旅遊等優質服務。