靶材大廠光洋科於去年底爆發經營權之爭，雖然雙方最終和解落幕，但對於台鋼集團當時遭抹黑為禿鷹，光洋科前董事長馬堅勇於5日公開對台鋼集團會長謝裕民表達歉意。對此，台鋼董事長王炯棻表示，「這是遲來的正義，總算還台鋼一個公道。」

馬堅勇是在接受鏡週刊媒體專訪「光洋科紛爭台鋼遭抹黑為禿鷹 馬堅勇裸退並鄭重道歉」中提及，「智財法院兩度開庭，法官建議我跟光洋科必須道歉..，中秋節後，我也登門向會長道歉，會長說可以理解，但對台鋼造成很大傷害。對此，我真的很抱歉。」

對於馬堅勇公開於媒體表達歉意，台鋼集團表示，對這遲來的正義，感到欣慰，終於還台鋼集團清白，也讓集團有更大的信心與動力去推動公益事業。

王炯棻表示，因光洋科之爭造成部分人士對台鋼集團的污衊和污名化，藉由此次馬堅勇澄清還原整個過程，終於還台鋼一個公道。同時，也希望對台鋼曾經產生誤解的主管機關、民意代表和股東們，能藉此理解台鋼一直以來謹遵主管機關的要求，在守法守規上的努力。

台鋼集團強調，該集團向來秉持創造公司價值與把好企業留在台灣的理念而持續壯大，發展迄今已成為國內第一個涵蓋4大產業與10大行業的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」4大產業，擁有15家股票掛牌公司(其中一家在印度掛牌)。

台鋼集團的成員大多是中小型企業，堅定的相信，唯有增強各公司的競爭力，才能為股東與員工帶來最大利益。同時，還加入並成立職棒第6隊，希望把良善的社會風氣還有正能量，回饋給生活在台灣這片土地上的每一位。