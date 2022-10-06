台股連三日反彈，6日指數盤中最高來到13,899點，距離萬四整數關卡越來越近，投資專家認為，短線先看多方反攻月線力道，但同時仍須留意上檔套牢壓力沉重，若國際股市再出現利空下殺，可能是反彈格局結束訊號。

本土大型投顧法人認為，Fed主席鮑爾已多次表達，即使造成經濟衰退或失業率上升，也要將通膨降至2％政策目標的鋼鐵決心，再加上OPEC+成員國不時傳出考慮減產以鞏固油價，將令Fed更難有轉圜空間，因此在11／3下一次升息政策公布前，任何因經濟數據欠佳而上漲的行情，基本上以「借題發揮」的跌深反彈視之即可。

整體來看，現階段不論就總體經濟與技術型態，都難言底部已至，但就短線而言，跌深確實是最大的利多，特別是當加權指數月均線的負乖離率超過5％以上，往往醞釀著跌深反彈的契機，可以在具有長線趨勢題材的類股中，尋找技術面剛轉強的標的進行短線價差操作。例如綠能、儲能、電動車、充電樁等類股中，都有不錯的標的值得留意。