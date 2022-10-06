全台周年慶景氣風向球新光三越周年慶6日開跑！首波台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義、台南中山、高雄三多等六店齊步登場，新光三越總經理吳昕陽有感於疫後回歸正常，更是親自於門口迎賓，迎來爆炸人潮；吳昕陽強調，前三季在員工、廠商與顧客支持下，已有二成成長，有信心周年慶挹注下，全年業績再創新高。

新光三越北區處長李淑娟強調，今年預購「非常好」，以台北南西店來說，全館預購業種全面成長，以今早搶購雅詩蘭黛聯名原子少年前50組可獲簽名見面，少女們徹夜排隊排過百組，而包括蘭蔻等十大品牌各有百組特惠更掀起排隊人潮。

吳昕陽指出，目前國際景氣仍有動盪，但台灣 經濟相對穩定，以目前前三季業績較去年成長二成，且超越2019年，近10％成長，「周年慶順順走完，今年全年業績有望再創新高」，年初目標830億有望超越。

他同時表示，整個經濟大環境如有變數，各行各業都會有影響，唯新光三越今年跟不一樣策略，在線上線下同步精進下，客人黏著度趨強，其中線上占營收3～4％，跟上年比約倍數成長。他同時也因有感於近期人潮回流、回歸正常，為感謝員工、廠商與顧客二年多來的支持，而決定門口迎賓來感謝，他說迎賓一直是新光三越服務儀式，去年入店相對有管制，但今年則是全面開放，也因為全館全開，吳昕陽站門口迎賓在數秒後就遭人潮湧上沖散了。

目前新光三越會員已超越300萬人次，在skm Points等加入，回歸實體與社交等需求大幅提升，預購時看到趨勢，包括化妝品香氛彩妝大量業績回歸，香氛成長超過八成，所有女性相關商品包括珠寶、鞋子等均有三成成長，運動服飾相關商品業績也不錯，其中，化妝品近兩年因疫情影響相對衰退，隨著社交恢復，各品牌在此波周年慶都有加碼，包括雅詩蘭黛、萊雅、資生堂等集團6～7成業者均有各自加碼5,000元送200元。