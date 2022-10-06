38歲女星吳亞馨擁有姣好的臉蛋與高挑的身材，當初以模特兒身分自演藝圈出道，深受廠商喜愛並拍攝多個廣告和代言，後來在《海派甜心》、《泡沫之夏》等偶像劇有亮眼表現，但一度因捲入緋聞風波，而暫別演藝圈，近年低調轉型成商界女強人，消失在螢光幕多年的她，今(6)日傳出結婚的好消息，引來網友驚訝獻上祝福。

近年事業、愛情兩得意的吳亞馨，今(6)日爆出和交往幾年的男友結婚消息，只見她的限時動態中貼出人在台北內湖戶政事務所登記結婚，吳亞馨身穿白色低胸小洋裝，男方則穿筆挺的藍色西裝，兩人在事務所櫃檯的文件上簽字，正式結為連理。據悉吳亞馨老公也是經商，投資非常廣泛，不過背景不詳。

吳亞馨與交往好陣子的男友登記結婚。(圖/ IG)

事實上，吳亞馨的感情世界一直受外界關注焦點，她於2019年3月赴杜拜旅遊時，就曾PO出一張窗戶自拍照，玻璃倒映出身旁有一名男子，隨後她也大方對外認愛，且坦承兩人已經交往一段時間，但沒公開男方真實身分。

2020年吳亞馨在37歲生日時，罕見大方公開曬出與男友接吻照，更對男友喊話：「未來的日子不知道有什麼考驗，但願一起攜手渡過。」字字句句藏不住對男友的愛意，如今小倆口終於修成正果，備受大眾關注。