中央流行疫情指揮中心昨宣布，將在11日擴大開放18～49歲民眾接種莫德納次世代疫苗。面對一些區域額滿的情形，指揮中心發言人莊人祥表示，中央手上還有266萬劑，下周會將疫苗配給各縣市。若要再叫貨，加上書審，大概需要2周的時間。

次世代疫苗下周將開放18歲以上民眾施打，但北部不少區域已經額滿。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若不夠會繼續開，目前中央手上還有266萬劑，下周三會依據需求，將疫苗配給各縣市。

衛福部長薛瑞元今日上午表示，會一邊開放接種一邊觀察打氣，如果疫苗不足，就會緊急採購。對於什麼時候再採購？再採購需要多少天？莊人祥表示，若和莫德納叫貨，1周內就會送到，加上1個禮拜的書審，大概需要2周時間。

莊人祥表示，指揮中心會在下周觀察施打狀況，不過下禮拜也不準，有些縣市的量已經先出去。目前中央還有266萬劑，會先讓有意願的人先打，有些人確診，3個月內無法打，另外有些人會等次世代疫苗，因此到底會有多少人來打，也是需要觀察。

至於BA.5的雙價疫苗，莊人祥表示，食藥署還在審查中，會根據所送的資料，安排專家審查，可能需要時間，要等到緊急使用授權（EUA）過了才能安排交貨。

對於審計部報告提及，高端部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾管署已計罰每日逾期違約金，但是未就逾期30日以上仍未能履約部分扣罰違約金，不過莊人祥回應，今年3月就依照當時未能履約的部分，一併計罰百分之2的違約金。至於相關金額無法透露，以免暴露出單價。