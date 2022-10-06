九合一選舉進入倒數，中廣董事長趙少康6日表示，他這幾周走訪各地，強烈感受到基層民眾對民進黨箝制新聞媒體、執政荒腔走板的行為極度不滿。趙少康說他將在國慶連假時，到新北、台中、高雄、屏東等地，為國民黨全力助選，會盡最大的努力，希望能把各地的士氣都串連起來。

「選戰在即，秉持戰鬥的精神，這次的雙十連假，我將持續跑遍全台，幫助國民黨勝選」。趙少康今(6)日在臉書指出，他這幾周走訪各地，強烈感受到基層民眾對民進黨箝制新聞媒體、執政荒腔走板的行為極度不滿，一場地震更看出蔡英文對地方漠不關心，只在乎選舉；如今民進黨為了壓抑民怨，可說是無所不用其極，府、院、黨資源盡出，造謠、抹黑樣樣都來。趙少康感嘆表示，相比之下，在野的國民黨沒有相對應的資源，只能依靠每位夥伴的熱情，要把國民黨團結起來，才能開創新局。

趙少康表示，這次的國慶連假，他將會到新北、台中、高雄、屏東等地，為國民黨全力助選，會盡最大的努力，希望能把各地的士氣都串連起來。「但要做到這件事，也需要每一位戰鬥藍好朋友的幫忙」，趙少康呼籲大家都能到場，一起共襄盛舉，每一個人的參與都很重要，每一張票也都很重要！「讓我們一起把士氣打出來，把台灣的未來贏回來！」