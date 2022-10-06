新的「汶水湯元」背山面水，占地達5公頃。（謝明俊攝）

泰安鄉新建五星級飯店「汶水湯元」開工典禮，泰雅族頭目會議成員全體到場祭祀祖靈並替新飯店祈福。（謝明俊攝）

泰安鄉新建五星級飯店「汶水湯元」開工典禮，泰雅族頭目會議成員全體到場吟唱替新飯店祈福。（謝明俊攝）

泰安鄉新建五星級飯店「汶水湯元」開工典禮，泰雅族頭目會議成員全體到場祈福並與業主共飲小米酒。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌日欣慰苗栗縣第座五星級溫泉飯店終於啟動了。（謝明俊攝）

泰安鄉新建五星級飯店「汶水湯元」開工典禮，苗栗縣長徐耀昌受邀參加動土典禮。（謝明俊攝）

泰安鄉新建五星級飯店「汶水湯元」開工典禮，苗栗縣長徐耀昌受邀參加動土典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉新建五星級溫泉飯店「汶水湯元」開工典禮，泰雅族頭目們替飯店吟唱祈福！

苗栗縣泰安鄉新建五星級溫泉飯店「汶水湯元」泰雅族頭目們為其吟唱祈福

任內積極招商引資的苗栗縣長徐耀昌，歷經多年努力下，終於成功引進大陸台商集團，將在泰安鄉新建苗栗縣首座五星級溫泉飯店，這座大型飯店將座落汶水溪北岸溪畔的砂鹿埔部落附近，占地廣達5公頃，在通過環評及水保計畫後，6日上午舉行動工典禮，泰安鄉泰雅族頭目會議成員都到場祭祀祖靈替新飯店祈福，徐耀昌欣慰地在卸任前完成新建五星級飯店的心願，希望新飯店能成為溫泉鄉的新地標，帶起泰安另一波觀光熱潮。

7年前徐耀昌當選縣長後，隨即赴大陸東莞拜訪當地台商，希望招攬台商到苗栗投資，結識了許多台商，建議台商們可在泰安鄉投資興建溫泉飯店，將泰安特色溫泉打造成度假休閒的專區。

其中1個台商集團看見泰安溫泉的商機，積極派員回台赴苗栗縣政府接洽覓地，最後在泰安鄉錦水村汶水溪北岸的砂鹿埔部落附近，找到一塊緊鄰溪畔的山坡地，占地約有5公頃，集團規畫新建一座五星級的溫泉飯店。

由於開發面積超過2公頃、且又在山坡地，須經環評及提出水土保持計畫，集團前後花了2年的時間，日前終於通過環評及水土保持計畫，為新建苗栗縣第1座五星級溫泉飯店邁出第一步。最重要的是，由於飯店正位在泰安鄉泰雅族祖居地上，集團費了許多工夫向當地原民部落說明開發內容，取得部落頭目會議成員的全力支持。

6日上午，集團在新飯店基地上舉行開工典禮，特別邀請泰雅族頭目會議成員到場，主持祭祀祖靈祈福儀式，並替新飯店祈求開工、營運平安，泰安鄉長劉美蘭並要求業主要遵守諾言，保證飯店雇用當地原住民的比率。集團董事吳勝豐則公布未來新飯店定名為「汶水湯元」，預計將興建103個房間、大型會議室及聚會廳、無邊際游泳池等設備，裝潢設備將以五星級飯店為標準。

縣長徐耀昌致詞時欣慰地表示，他7年前當選時，曾經許諾要替苗栗縣招進一座五星級的觀光飯店，如今終於完成承諾，也期望新飯店完工營運後，成為溫泉鄉的新地標，替泰安帶來一波觀光熱潮。