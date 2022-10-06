尋求連任的台南市長黃偉哲打政績牌，競辦對於謝龍介猛攻市政，定調不隨之起舞。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長參選人謝龍介近來猛攻台南市政議題，6日再批台南「每10萬人酒駕犯罪率」表現為六都最差，「請黃偉哲市長不要繼續躲在發言人身後不回應」。黃偉哲競辦發言人邱莉莉說，謝龍介每天抓數據、拋出議題刷存在感，競辦定調「不隨之起舞」，把心力用在繼續做好市政更重要。

台南市長選情冷，隨著選戰進入倒數1個多月，謝龍介近來採取每日一議題的選戰策略，猛攻對手黃偉哲，繼前天打社宅、昨天打治水，今天再搬出酒駕數據，批台南淪為酒駕天堂，在民進黨長期執政下，近10年約7.1萬人次因酒駕被取締，「每10萬人酒駕犯罪率」表現為六都最差，酒駕死傷人數近5年平均每年有1269.8人，六都中僅次於桃園市。

針對謝龍介每天拋出一個議題批評台南市政府的施政，邱莉莉說，競辦今天已經定調，｜不隨之起舞」。她說，謝龍介可能覺得這個選戰策略有效，每天抓數據猛攻市府、刷存在感，與其每天跟著起舞、疲於回應，把心力用於做好市政更有意義。

台南市警察局針對謝龍介指台南淪「酒駕天堂」回應，今年前7個月，員警取締酒駕3312件，較去年同期增加1000件，酒駕事故減少88件，下降12％，酒駕死亡事故更下降50％，顯見在執法取締能量增強情形下，有效降低酒駕造成的交通事故。

交通大隊大隊長陳宇桓表示，只看每10萬人口酒駕發破數是數字迷思，因台南人口為六都最少，且同仁酒駕執法工作並未因為疫情偏廢，量能持續增加，因此，酒駕發破數呈現為六都最高，未分析說明其原因，易導致民眾誤解，也抹煞警察取締酒駕及防制酒駕事故的努力。

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