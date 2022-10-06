一名女網友在論壇發文表示，日前加班結束後搭捷運返家時，原本想小睡一下，結果車廂內的寶寶卻突然大哭，由於真的太疲憊因此她默默地換到其他車廂，才闔眼沒多久，那位寶媽竟把她叫醒並追問「妳是討厭我的小孩嗎？」，讓她當場被嚇傻並趕緊下車改搭計程車回家，貼文曝光後引發網友熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，日前加班結束後坐上末班捷運回家，因為很疲憊所以找個位置瞇一下，這時一對夫妻推著嬰兒車進來，下秒小寶寶就開始大哭，「我偷偷瞄了一眼，爸爸在滑手機，媽媽也在滑手機，但有用腳在晃娃娃車，不過看起來夫妻倆是沒有想哄的意思」，由於原PO真的很想睡覺，所以就站起來換個車廂繼續睡。

沒想到過沒多久那位寶媽竟然把原PO叫醒，皺著眉對她說「妳是討厭我的小孩嗎？」，原PO回應「我只是想安靜睡覺」，怎料對方卻開始說教，「小孩子這麼小！他哭我能怎麼辦！我也不可能打他罵他！我的孩子這麼可愛妳怎麼可以討厭他！妳以後也會結婚生小孩！將心比心好嗎！」，並且強調自己有多愛小孩。

原PO無奈表示，「是在哈囉？？我既沒有瞪你們叫你們哄小孩，也沒有把你的寶寶丟出車廂，我只是站起來換一個安靜的位子招誰惹誰了？？？我刷卡坐捷運還沒有權利選擇我要坐哪是吧」，但基於近年社會案件越來越頻繁，她也不敢跟對方吵架，捷運到站後她就改搭計程車回家了。

貼文曝光後引發熱議，「這媽媽的表現..確實滿恐怖的，下車是對的。況且孩子哭不安撫他，其實一點幫助都沒有，更何況是在公共場合，感覺這媽媽將來也有機率變情勒專家」、「這媽媽是顧小孩顧到精神失常了吧，拍拍原PO，加班就很厭世了還遇到神經病寶媽」、「不然還得走到嬰兒車前面親她的小孩是不是，這位媽媽腦袋有問題嗎天啊」、「還好他沒有激動到坐計程車追過來」、「真的耶！很多人說什麼當媽媽妳就懂了，媽的我就是不喜歡才沒生小孩，一點都不想懂好嗎」。