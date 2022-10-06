雄獅集團轉型生活產業，看好臺北在全球觀光的重要地位，將整合集團能量，前進擁有85年歷史的松山文創園區，活化運用園區古蹟空間，打造成為國際文化策展場域，期以文化加值觀光，首站由雄獅集團欣傳媒旗下文化品牌「欣講堂」進駐，將製菸工廠2樓舊香料實驗室改造成為「欣講堂文創基地」，未來將規劃城市走讀、策展活動、論壇講座等精彩活動，以文化和國際接軌。

雄獅集團以「regional hub」為概念積極發展，除了鎖定交通節點、觀光景點，同時也在找尋富含人文能量且能結合觀光聚客的場域，此次進駐松山文創園區三大空間，除了舊香料實驗室搖身一變「欣講堂文創基地」，其餘兩大空間預計由集團餐飲品牌欣食旅經營，包括由機械修理廠改造而成的「Island 133」，講求在地食材與風土滋味，以現代西式烹調手法注入設計美學，進而探索分享當代飲食生活文化；「光一 一個時間」前身為菸廠育嬰室，將以健康飲食和聚會共享為主軸，發展多元創意體驗，兩大空間將在下半年陸續完工。

欣講堂自2012年春季創辦至今，以「輕知識學習Light ＆ Delight Learning」為號召，主打旅遊、建築、設計、美學等主題，希望透過多元領域的互動對話，成為和世界連結的交流平台。

此次作為「欣講堂文創基地」的舊香料實驗室座落於2樓南向製菸工廠，過去主要作為菸品研發改良空間，曾開發出國人熟知的長壽、新樂園、寶島等菸品。為展現菸廠創新與復古交融的文創能量，耗費一年時間整修，特別邀請鳴日號設計師邱柏文操刀，室內以「擁抱」為概念，並結合講座、展覽或聚會等複合式功能，展現如雙手環抱大眾的意象，希望讓未來參與活動的民眾有舒適輕鬆的空間。同時，為呼應園區綠意，也與CN Flower凌宗湧設計師合作，精心設計綠色植栽，營造出由室外綠意延伸至室內的自然流動感。

室內空間延續松菸窗框歷史紋理及顏色，運用大量木質色調創造被自然環境圍繞之感。座位後方的迴廊設計頗有日式禪味，架高的地板猶如漂浮的島嶼，參觀的民眾可以自由穿梭，隨著踏階高低感受窗外時序流動。現場另有可移動的活動桌椅，猶如兩座小島圍繞主島，當依據活動所需的型態彈性調整，就如同開啟欣講堂與觀者對話的各種可能。

此外，為增加古蹟空間與民眾生活的連結，「欣講堂文創基地」特別響應2022 打開台北｜Open House Taipei活動，11月12至13日將開放參觀，10月12日中午12：00起民眾可在活動官網預約報名。接下來11至12月，將以生活體驗為策展主軸，邀請知名作家展開一系列「旅行與閱讀」講座、展覽活動，期望創造出令人心馳神往的豐富體驗。