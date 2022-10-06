莊姓男子開車時發現前方車輛的油箱蓋沒蓋好，搖下車窗、好意按喇叭提醒，卻被該車誤會挑釁，乘客還亮槍恐嚇，莊男嚇得趕緊報案。警方當天就逮獲亮槍的童姓男子，發現他拿的只是一把玩具槍，但高雄地院仍依恐嚇罪、判童男拘役50天，得易科罰金，可上訴。

2021年9月某日凌晨，莊男開車行經新興區中山一路、由北往南方向時，見到前方劉姓男子開的自小客車油門蓋沒有蓋好，他好心搖下車窗並按鳴喇叭想要提醒他，結果劉男以為是挑釁，行經中山一路、六合夜市一帶時，劉男突然開車靠近莊男左側，同車的童男搖下車窗，亮出一把槍指向天空，再指向莊男。

莊男心生畏懼，立刻撥打電話報警。警方獲報後，根據監視器畫面，當天中午就鎖定童男，前往童男住處搜索，在童男車內起獲一把玩具槍。

童男辯稱自己和劉男誤會莊男按喇叭是在挑釁，才會亮槍警告對方別亂來。警方鑑定手槍後，發現不具殺傷力，也不是槍砲主要組成零件，更不是公告查禁的模擬槍，檢方未依槍砲罪起訴童男，改依恐嚇罪起訴。

高雄地院審理時，法官認為童男未能理性控制情緒，僅因誤認莊男有逼車之舉，就拿空氣槍恫嚇他，導致莊男心生畏懼，影響社會秩序及治安甚鉅，實不足取。考量童男犯後坦承犯行，犯後態度尚可，最後只判他拘役50天，得易科罰金，可上訴。