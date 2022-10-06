國際金融協會（IIF）數據顯示，9月有多達14億美元外國資金流出中國債市，是外資連續8個月流出中國，累計總額為982億美元。

香港《信報》引述IIF數據指出，上月流出中國股市的外資達7億美元，今年以來累計流失額為22億美元。

撇除中國以外的其他新興國家股市，上月流失外資82億美元，債市則有75億美元流入。

IIF經濟師Jonathan Fortun表示，全球經濟衰退風險升溫，導致資金流出新興市場。

IIF：外資連續8個月流出中國債市
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