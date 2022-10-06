資料中心商機再獲外資青睞，摩根士丹利證券指出，資料中心需求依舊旺盛，隨零組件供應吃緊緩解，下游硬體廠商消化自去年以來堆積如山訂單，看好嘉澤（3533）坐享出貨量與內含價值提升雙優勢，初評「優於大盤」，推測合理股價高達965元。

大摩不諱言，在目前高波動的市場環境中，要挑選出優質股的難度頗高，從需求暢旺的資料中心領域切入，專注基本面後，認為更應該鎖定受惠出貨量、內含價值提升的企業。

嘉澤身為CPU插槽、DRAM、PCIe等連接器的關鍵供應商，伺服器與桌機業務享有來自各領域規格升級的益處，亦推升單位售價與毛利率擴張。中長線來看，摩根士丹利認為，車用業務去年占嘉澤營收比重不到1％，然隨嘉澤取得多專案，車用連接器與線束的營收持續增加，幾年內將產生滾雪球效應，且因為車用產品生命周期長，嘉澤預期二至三年內車用營收比重可接近5％。

外資估算，嘉澤今年每股稅後純益（EPS）56.32元，明、後年連續大增為64.3元與80.44元，成長幅度都在雙位數以上。大摩強調，嘉澤獲利動能比同業更強，然本益比僅12倍，低於同業平均的15倍，研判股價尚未反映真正價值。