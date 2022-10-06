雲林縣麥寮鄉「雲林長庚住宿長照機構」啟用，嘉惠沿海地區民眾。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉「雲林長庚住宿長照機構」6日啟用，由雲林縣長張麗善、雲林長庚醫院院長黃東榮等人共同主持，張麗善表示雲林沿海地區醫療資源相對缺乏，長庚住宿長照機構結合長庚醫院醫療資源，可便利沿海鄉鎮需求者就近入住，讓家庭照顧者獲得喘息機會。

張麗善表示，雲林縣是一個高齡化的縣市，65歲以上長輩已達19.7％，所以很需要長照型機構，經統計，目前全縣約需5600餘床，目前尚欠缺1600多床，台大雲林分院已向衛福部爭取3億元設置200床，近日即將開設，縣府會持續在老人相關機構籌設床位，盡快滿足長輩的需求。

黃東榮說，雲林長庚醫院已啟用12年，一開始就是朝著急性、慢性病一條龍服務方向作準備，之前有規畫設置護理之家，但因故延宕，所幸在縣府協助下順利開辦住宿長照機構，初期從30床開始，以後再持續增加。目前人力問題是院方最頭痛的，照護員不容易招募，院方就安排護理人員幫忙，提供更高規格的服務。

縣衛生局局長曾春美提到，照護人員短缺是長照服務普遍存在的問題，雲林長庚在照護人力不足情況下用護理人力取代，成本負擔比較重，希望透過雲林長庚良好的管理以及優質的服務，讓沿海民眾擁有更好的醫療照護與長照服務。

雲林長庚住宿長照機構負責人李靜怡指出，家庭中有失去自我照顧能力的長者、管路及造廔口患者、長期臥床失智症患者、癌症患者、長期洗腎患者等，需短期或長期療養均可入住，入住後由醫院主治醫師定期訪視住民，並運用最優質的服務品質、專業護理、營養與生活照護，建構醫療及保健的全方位服務。