10月8日至10日國慶3天連假即將到來，預期會有大量返鄉及旅遊車輛與人潮，除了對美濃、旗山等觀光熱門景點交通管制外，連假期間適逢「2022台灣設計展」、「2022高雄左營萬年季」等節慶，將會對舉辦活動駁二、蓮池潭周邊道路車流管制。高雄市交通局表示，呼籲民眾多留意行前交通資訊，多使用公共運輸系統，捷運、輕軌、YouBike2.0及公車，免去塞車及找停車位之不便。

今年國慶日連續假期自10月8日至10月10日合計3天，連假期間除高雄火車站及高鐵左營站周邊道路將由員警加強交通疏導外，高雄市各大觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、佛光山、美濃、旗山等，交通局與觀光局等相關單位共同合作，依交通狀況實施交管措施，以提升行車效率。

交通局指出，透過前三年車流量資料，預計各景點之熱門旅遊時段分布，駁二與西子灣：每日13至22時、旗津：每日16至19時、旗山、美濃：每日11至12時及15至17時、佛光山(佛陀紀念館)：每日10至11時及17至18時、市區大型購物中心(巨蛋、夢時代、義享天地)：每日15至19時、義大世界：每日16至18時。

高速公路周邊幹道車多時段分佈，東向往國道：每日10至12時及15至18時、西向往市區：每日13至19時。

觀光景點交通管制部分，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，連假期間每日11時至17時管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪(公務用機車、電動機車、旗津居民機車除外)，旗津渡輪視搭乘人數作調整，將增1艘渡輪增加往返班次；旗津過港隧道若是在13時前累積超過3000輛車流，也會開始彈性管制。西子灣、哈瑪星等地區已全日禁止遊覽車進入哈瑪星(公車及有通行證之大客車除外)，遊覽車請停放於哈瑪星旅運接駁中心，遊客可轉搭接駁公車或步行前往哈瑪星。

另外，國慶連假期間適逢高雄市舉辦「2022台灣設計展」、「2022高雄左營萬年季」。駁二地區將實施二階段交通管制，第一階段12時起管制必信街以南、七賢路以東、大義街以西範圍；第二階段15時起或公園路停車場8成滿時，管制大義街及大勇路(均公園路以南)路段。左營萬年季有市集等活動，蓮池潭旁蓮潭、元帝路口至蓮潭、明潭路口9時至22時禁止汽、機車輛進入。

交通局表示，針對各觀光景點規畫「捷運、輕軌＋接駁公車」旅遊路線，遊客欲前往駁二、棧貳庫可將車輛停放於新光公有停車場，於輕軌C7軟體園區站轉乘至輕軌C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站下車。另輕軌5日已延伸至C24愛河之心站，除可於捷運紅線R13凹子底站轉乘輕軌外，輕軌C18鼓山、C19馬卡道以及C20美術館等三站，亦可與台鐵鼓山站及美術館站轉乘，民眾可更直捷暢遊美術館園區、駁二、愛河灣或亞洲新灣區。

交通局呼籲，連假人車多，行經路口車輛慢看停、行人優先型，嚴禁酒駕，遵守交通規則，多使用公共運輸系統，捷運、輕軌、YouBike2.0及公車。出門前欲了解即時交通路況，可多利用道路資訊可變標誌（CMS）、警廣、高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等，了解交通資訊，並適時行駛替代道路。