屏東縣議員李世斌為拚連任，即使確診也卯足全力與選民遠距搏感情，請競選團隊帶著平板幫他跑行程，讓他可以透過平板向民眾視訊拜票。（李世斌團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣議員李世斌為拚連任，即使確診也卯足全力與選民遠距搏感情，除天天更新臉書狀態分享隔離的生活瑣事外，還請競選團隊帶著平板幫他跑行程，讓他可以透過平板向民眾視訊拜票，當中因「捧平板」的畫面實在太有趣，屏東市民見狀後無不捧腹大笑，意外引起話題。

李世斌指出，他原本每天下午都有掃街拜票行程，但日前確診後要隔離在家，所以行程有點打亂，不過經與競選團隊討論後，決定行程照走，只是要拜託團隊當他的分身並拿著平板去拜票，讓他可以透過平板連線與民眾視訊打聲招呼。

李世斌說，遠距視訊拜票的成效還不錯，選民都覺得很新奇，還會跟他視訊聊天，要他多多保重、早日康復，他也藉機請選民放心，他的症狀很輕微，若有急事仍可以透過手機聯絡，他的服務不會因確診而中斷，自己將在9日出關，屆時就能與民眾面對面拜票，此外，他的服務團隊人員天天都有快篩，截至目前大家都平安。