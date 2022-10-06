日月潭消防分隊新廳舍外型新穎，4層樓建築外牆以紅色、藍色分別象徵日月。（楊靜茹攝）

日月潭消防分隊新廳舍落成，鼓陣表演、舞獅慶賀。（楊靜茹攝）

林明溱、消防局長林聰吉、南投縣議員謝明謀、王秋淑等人剪綵揭牌。（楊靜茹攝）

林明溱指縣府斥資逾5千萬元興建日月潭消防分隊新廳舍，並花費近3千萬元添購救雲梯車，守護居民及遊客安全。（楊靜茹攝）

南投縣府斥資逾5千萬元興建日月潭消防分隊新廳舍，並花費近3千萬元添購救災利器雲梯車，南投縣長林明溱等人6日出席落成典禮，林明溱說：「舊廳舍狹窄老舊，考量日月潭遊客多，事故與救護案件也與日俱增，經協商移撥國有土地興建新廳舍，消防弟兄有更舒適的辦公環境，也守護居民及遊客的安全。」

南投縣政府指出，日月潭消防分隊新廳舍用地，經縣府、民意代表及地方仕紳的多方奔走才取得，縣府2017年起花費4年編列5044萬元預算，再歷經2年多興建，4層樓建築外牆以紅色、藍色分別象徵日月，新穎廳舍6日舉行落成典禮，林明溱、消防局長林聰吉、南投縣議員謝明謀、王秋淑等人剪綵揭牌。

林明溱說，日月潭風光明媚，相當受國內外遊客喜愛，每年總是吸引大量遊客造訪，潭區飯店高樓林立，由於舊的消防分隊老舊，地震後裂縫出現漏水問題，加上空間狹窄，即使添購的新器材也無處容納，為了居民及每年遽增遊客的生命財產安全興建新廳舍，還斥資近3千萬添購救災利器雲梯車，讓消防弟兄有更舒適的辦公環境，也守護居民及遊客的安全。

南投縣議員謝明謀、王秋淑及池鄉長劉啟帆表示，日月潭區的飯店高樓林立，雖然鄰鎮、埔里鎮也有雲梯車，不過遠水救不了近火，日月潭新廳舍落成，新添購的一部雲梯車也進駐，梯子長32公尺，大概可以救助9樓、10樓高的民眾，以備不時之需。