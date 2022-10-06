台東警成功分局新建待勤室6日啟用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東警成功分局新建待勤室6日啟用。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局成功分局新建員警待勤室6日啟用典禮，台東縣議員許進榮、高美珠、警察局長葉超鴻、成功鎮長黃博昌等人出席。台東縣長饒慶鈴主持典禮時表示，台東縣府非常重視員警執勤環境及福利，期盼警察同仁在治安、交通工作持續有亮眼表現。

台東縣警察局指出，全新的成功分局本部待勤室共3層樓，建築面積1652.91平方公尺，總樓地板面積達543.21平方公尺，配置1、2樓男警待勤室12間、3樓女警待勤室6間。

饒慶鈴表示，感謝警察同仁辛苦付出，台東縣歷年在全國各大雜誌「民眾對於治安滿意度」調查中名列前茅，縣府在有限經費下，致力改善員警執勤與住宿環境，2020年起陸續完成台東分局與中興派出所、關山分局瑞豐派出所等廳舍新建工程等，提供警察同仁良好的值勤環境及待勤空間。

饒慶鈴說，除了成功分局待勤室，縣府也在消防局成功大隊東河、長濱2分隊待勤室竣工時，特別規畫專用樓層提供成功分局員警使用，相信員警們在無後顧之憂後，更能全心投入工作，發揮專業與熱忱，持續在治安、交通及為民服務上全力以赴。