29歲「登山女神」曾格爾被爆為了百萬登山贊助費，竟與人夫發生關係，甚至不顧防疫規定泡湯約會，氣得正宮提出「侵害配偶權」求償200萬，這讓女星郁方納悶為何爬山要找贊助？沒想到事隔幾小時再度發文怒批「不該拿別人的血來暖自己」，不難看出力挺元配到底的決心。

「登山女神」曾格爾為了30歲前完成登頂14座8000公尺高峰的創舉，不僅創立募資平台，也常向企業主拉贊助，沒想到卻和已婚陳姓富商爆出不倫戀，讓富商妻於臉書發千字文怒揭曾格爾私下心機一面，導致她的家庭走上毀滅之路，更痛訴「邊哭邊截圖175張對話截圖」，這讓藝人好友賈永婕大表不捨，在底下留言力挺：「你是我的偶像，需要到時候記得我永遠都在」。

對此，女星郁方先在臉書發問：「爬山為什麼需要找贊助？不解」，接著強調：「#我沒有看到防疫女神賈永婕爬山需要贊助啊？#很多富商願意贊助嗎？」稍早再度發文寫道：「不想讓別人侵門踏戶，只有先投資自己，壯大自己，小三不該是拿別人的血來暖自己」，文末更強調：「花若盛開蝴蝶自來」、「其實富商唯一的財富是太座」、「你要求的贊助是人家夫妻奮鬥的心血」，傳達出力挺元配到底的決心。

對此，網友紛紛留言：「有些人為了達成目的，就會不擇手段，即使倫理道德敗壞都無感」、「現在的女生刷新我三觀」、「堂堂正正的人不當，要當什麼見不得人的小三，一直找人家的老公做什麼」。