德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）呼籲美國在協助其在歐洲能源緊張的盟友方面更加團結，並批評美國天然氣開出的「天文數字」（Mondpreise, 月量價格），並暗示一些友好國家透過烏克蘭戰爭的背景下獲利。

據德國媒體《Noz》5日報導，哈貝克接受該報採訪時，指責美國和其他友好的天然氣供應國「過高」的價格。「一些國家，包括友好國家，有時會開出天文價格。當然，這也帶來了我們必須談論的問題，」哈貝克在接受Noz的編輯採訪時說。他指望「歐盟執委會也會與友好國家進行對話。」，對此德國《世界報》（Die Welt）經濟分析師Holger Zschaepitz對此於推特上表示， 歐盟跟美國的天然氣價差差了7倍。

German EconMin Habeck accused countries incl US of charging too much for gas as Germany struggles to rebalance its energy mix w/o Russian supplies: "Some countries, even friendly ones, are achieving astronomical prices in some cases," Habeck said as EU gas price 7times US price. pic.twitter.com/dEPXKDnHVH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 5, 2022

「這樣的團結會很好」 哈貝克尤其看向美國：「當石油價格飆升時，美國聯繫了我們，結果動用了歐洲的國家石油儲備。我認為像這樣的團結，也有利於抑制天然氣價格，」這位綠黨政治家呼籲華盛頓。

哈貝克還向布魯塞爾施壓：「歐盟應該集中其市場力量，協調歐盟國家明智和共同的採購行為，避免各個歐盟國家不會相互競價並推高世界市場價格，」他說。歐洲的市場力量是「巨大的」，它必好好運用