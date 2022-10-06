2022年度的諾貝爾文學獎將於台北時間6日晚上7點公佈獲獎名單，每年在「開奬」前的賠率榜仍是大家關注的焦點，除了日本作家村上春樹仍是博彩公司Nicer Odds賠率榜上的大熱門，大陸作家殘雪也連續5年榜上有名，且目前排名第9，比排11的村上春樹的熱門度還高。

今年是大陸作家莫言獲諾貝爾文學獎的10周年，當年媒體要他預測諾獎得主時，他曾表示「我不預測，但我希望是中國女作家殘雪獲奬」。殘雪曾被前諾獎評委馬悅然稱為「中國的卡夫卡」，雖在華人圈的知名度並不算太高，但作品被翻譯得多，研究其作品的單位也多，作品被選入國外教材亦是華人之最。

在Nicer Odds榜單上的大陸作家除了殘雪，還有同樣入榜多年的閻連科和余華，閻連科去年排名第25、余華第37，今年截至6日，閻連科排名32，余華第37位。而目前賠率榜上排名第一的是加拿大詩人安妮．卡森，她也是賠率榜上多年的熱門獲獎作家，她被視為古典功底深厚的創新派，經常以當代的形式重新闡釋古典。

榜單上排名第二的法國小說家米榭．韋勒貝克，作品以諷刺西方社會的意識形態聞名，他的第二部小說《無愛繁殖》對文明的精闢解構教世人驚駭，一年銷售50萬冊，更榮獲法國十一月文學獎、都柏林文學獎；《情色度假村》的買春主題和陰暗尖銳的書寫再次引發話題，這一回不僅廣受矚目，也引起種族歧視和宗教仇恨的批評反彈；榮獲法國同盟文學獎的《一座島嶼的可能性》，以複製人與永生談生命意義，叩問人類的前景；《誰殺了韋勒貝克》中，韋勒貝克虛構了一位與自己同名同姓的作家之死，終於拿下兩度擦身而過的法國文壇最高榮譽龔固爾文學獎。