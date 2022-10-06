陳姓女茶農以越南茶冒充台灣茶參賽、販售。（南投地檢署提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮陳姓女茶農，向張姓茶商以每台斤300元價格，購買越南茶葉30台斤，參加竹山鎮農會舉辦的杉林溪春茶競賽，並且切結為台灣茶葉，經評鑑為「二朵花」；嗣後，茶葉改良場鑑定為境外茶，檢察官偵結，將陳女依詐欺罪起訴。

檢察官在起訴書中指出，陳姓女茶農明知參與竹山鎮農會杉林溪春茶競賽，必須繳交在台灣本地生產、烘焙的茶葉，竟基於詐欺及虛偽標示商品原產國犯意，以不知情的女兒名義，繳交越南茶葉參加新品種組競賽，經評比為「二朵花」。

竹山鎮農會茶賽評鑑等第，依序為特等獎、頭等獎、三朵花、二朵花；竹山鎮農會因而以每台斤850元價格，向陳姓女茶農收購1台斤，並代為包裝標有「杉林溪春季烏龍茶競賽」、「產地台灣」等標示包裝，總共20盒（每盒2罐、1罐300公克，共20台斤），陳姓女茶農再以每台斤600元價格，全數販售給翁姓茶商，售價總金額1萬2000元。

去年9月間，彰化縣衛生局到翁姓茶商的茶行抽驗，並將茶葉送茶改場鑑定，確認成分是「境外茶」，於是透過台灣高等檢察署的「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平台」，函轉南投地檢署，由檢察官張姿倩偵辦。

南投地檢署今年9月間，就曾起訴以越南茶葉混充「杉林溪台灣茶」的林姓、楊姓被告；檢方接續查辦陳姓女茶農以境外茶，混充台灣茶參加比賽後販售案。主任檢察官李俊毅強調，檢方對於此類案件，一定從嚴追訴，絕不寬貸，以維護台灣茶農權益及茶葉競賽公正性，讓消費者安心品茗。