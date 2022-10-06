和泰車(2207)表示，針對bZ4X車輛先前所公布的安全性召回活動，Toyota提供最新訊息。由於安裝在車輪上的輪圈螺栓可能會鬆動到足以使車輪從車輛脫落的程度。如果車輪於行駛中脫離，將會導致車輛失去控制，增加事故風險。在修正作業尚未實施之前，不可行駛這些車輛。

所有受影響的車輛，會更換改善後的輪圈及附有墊圈的新設計輪圈螺栓，這些修正作業將會是免費的。除了修正作業外，也會提供新版的車主使用手冊，其中包含新的輪圈螺栓相關注意事項。

本次活動車輛，是使用特定的輪圈螺栓將車輪鎖附到車輛上。由於螺栓表面的摩擦係數高於預期，致使在組裝時螺栓鎖附的實際夾持力較低。此外，在特定的操駕條件下，會使螺栓工作溫度更高而改變螺栓的摩擦係數，導致額外的鬆動產生。若發生上述情況，整體的輪圈防滑動扭力會比正常時來的更低，使得輪圈上的所有螺栓可達到足以鬆脫的程度。

另外，車輛所配置的輪圈表面粗糙度高及螺栓孔位置偏差，也會使得整體的輪圈防滑動扭力更低。如果車輪於行駛中脫離，將會導致車輛失去控制，增加事故的風險。

而受影響的對象是生產區間2021年11月至2022年6月，影響台數為全球市場2700台、台灣市場49台(已領牌台數)。所有受影響車輛，會更換改善後的輪圈、附有墊圈的新設計輪圈螺栓。除了修正作業外，也會提供新版的車主使用手冊，其中包含新的輪圈螺栓相關注意事項，這些修正作業將會是免費的。關於何時開始實施召回改正活動？和泰車提到，目前廠家正積極準備對策零件，一旦相關工作就緒後，我們將盡快通知顧客進廠實施。