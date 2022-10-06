神基(3005)九月份自結合併營收為新台幣31.39億元，較去年同期的23.51億元增加33.5%；第三季整體營收突破90億元，為單季新高；累計營收方面，一月至九月份為止，累計合併營收為新台幣240.84億元，較去年同期的223.76億元增加7.63%。

九月營收增加，主要原因是電子/綜合機構出貨增加，汽車/航太略低一些，近乎持平。整體第三季整體營收突破90億元，為單季新高，第三季電子產品的營收比重較前二季為佳，超過49%，機構件（綜合機構+汽車機構）約當44%，航太將近7%。

神基個別事業體在第三季單季表現相較於第一季和第二季都有成長，每個事業體第三季營收都來到今年的高點。

法人估，神基投控2022年營收將挑戰324~336億元，意味著自9月起，神基投控每個月營收平均在31億元左右。神基下半年由於強固型電腦出貨增加，也將有助於毛利率拉升。

神基旗下汽車零件事業吉達克，上半年因為汽車晶片長短料壓制整車廠拉貨需求的狀況舒緩，神基董事長黃明漢日前表示：「第3、4季出貨開始增強，汽車件今年度將有高雙位數成長」。