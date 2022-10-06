韓國「第一天然美女」金泰希5年前與舞王Rain（鄭智薰）結婚，育有2女，被封為韓國的頂級模範夫妻，近年來Rain也常上節目放閃，分享和金泰希的幸福日常。今(6日)韓媒卻驚爆兩人婚姻生變，Rain疑似偷吃外貌撞臉金泰希的美女高爾夫球選手，稍早Rain的經紀公司火速發聲明駁斥，強調「完全不是事實」，Rain夫婦相當憤怒，已準備提告。

據韓媒報導，近日有傳言指出一位在演員、唱歌、舞蹈領域都備受肯定的天王明星A跟1996年出生的高爾夫球選手B同居，而A是有婦之夫，太太C為此相當不滿，準備找A和B談判警告，消息傳出後，許多人開始對號入座猜測，有人便猜A和C的就是知名的藝人夫妻檔Rain及金泰希。

金泰希被封韓國第一自然美女，如今跟Rain育有兩個女兒。（圖／中時資料照片）

對此，Rain所屬的經紀公司「RAINCOMPANY」稍早回應《iMBC》表示，這些都是子虛烏有的謠言，「太荒謬了，我們會立刻採取行動」，並表示夫妻倆感情並無異狀，Rain跟金泰希結婚以來此類傳言不斷，「一開始他們覺得不值得回應，但隨著謠言越來越誇張，他們正著手強硬回應」。

現年40歲的Rain和大他2歲的金泰希當年因拍廣告結緣秘密談姐弟戀，2013年元旦《Dispatch》拍到兩人約會的照片，金泰希才承認兩人交往1個多月，2017年Rain公開親筆信宣布兩人戀情開花結果結婚，同年金泰希生下一女，2年後又迎來二女兒。近年Rain上節目終於大方公開對太太感情，今年4月他上李孝利的個人綜藝節目《首爾Check In》，被李孝利問兩人現在感情還很好嗎？還覺得太太美嗎？Rain大方說：「她在吃飯的時候，真的很美」，並形容金泰希雙頰鼓起來吃東西的樣子很可愛，令李孝利反虧：「你真的很愛她」。