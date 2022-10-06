由於成本節節攀升以及供應鏈問題，福特汽車（Ford）決定將2023年F-150 Lightning電動皮卡車入門價格調高5,000美元，這是該車款不到4個月內第二次漲價。

2023年Lightning Pro車款起價5萬1,974美元，調漲幅度將近11％，比2021年5月推出時的價格3萬9,974美元上漲30％。

福特在8月初曾調高F-150 Lightning皮卡車所有車款價格，當時價格為4萬6,974美元。

福特表示，此次調整價格婚姻於供應鏈吃緊的問題持續、原料成本上揚等因素。

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