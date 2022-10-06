今年同志遊行主題為「無.限.性─解構框架

受到新冠肺炎疫情影響，2021年同志遊行首度採全線上辦理，雖然近日每天仍上看5萬餘人確診，但主辦的台灣彩虹公民行動協會已決定將在10月29日如期舉辦實體「同志遊行」，預估至少會有10萬人一起上街頭。

去年的台灣同志遊行主題為「友善日常in Taiwan」，因應新冠肺炎，首度將民眾參與改為線上參與，運用互動式網站設置虛擬遊行路線，今年則決定要辦理實體遊行，主題為「無.限.性─解構框架性／別無限 An Unlimited Future」。

彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，同志遊行在2003年從新公園出發啟動第一屆「看見同性戀」，一直到同志婚姻通過後，也持續辦理，今年主題為性解放，主題為「無.限.性─解構框架性／別無限 An Unlimited Future」，期待打破社會加諸的框架與壓迫，讓每個人都能自在發展各種關係，扮演各種身份，讓友善成為無所不在的價值。

小鯨提及，今年的同志遊行在台北市政府前集合，共分為北路線及南路線，目前仍持續接受團體報名中，希望能達到2020年13萬人水準，預估至少有10萬人參加。

台灣同志諮詢熱線代表柔依說，今年也將在同志遊行前一晚辦理「跨性別遊行」，提醒社會仍有跨性別者躲在暗處，但仍會持續陪伴。

彩虹平權大平台協會代表勞烏提及，行政院委託協會辦理，針對LGBTIA＋民眾的首次生活處境問卷，並將做為未來政策研擬之用。預計會在明年2月至3月時公布問卷內容。