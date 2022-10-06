民進黨苗栗縣長參選人徐定禎6日提出「青年三好」政策。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎6日提出「青年三好」政策。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長選戰，民進黨搭上18歲公民權修憲複決議題，青年選票成為兵家角力戰場。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎率先公佈「青年三好」青年政策，爭取跨世代的支持。徐定禎並結合民進黨青年部主任蔡沐霖、「國務青」苗栗在地青年，以及14位國務青年共同喊出「我在苗栗，我挺青年」透過完善規劃青年政策，來翻轉苗栗、打造讓年輕人安心圓夢的宜居新苗栗。

徐定禎提出「青年三好」政策，包含「青年就業好方便」、「青年成家好選擇」、「青年參與創業創生好多元」，緊扣科技新苗栗、文化新苗栗、宜居新苗栗的願景，要讓青年在苗栗完成就業、成家、創業的夢想。

徐定禎表示，青年三好政見第一好，青年就業「好方便」，透過擴大竹科竹南、銅鑼園區規模，加大招商引資力道，創造更多優質就業機會，更會落實青年就業諮詢與服務「一站式」窗口，強化勞動及青年發展處能量及跨局處合作。

徐定禎青年三好政見第二好，提出青年成家「好選擇」，四年興辦1000戶社會住宅，滿足青年居住需求。徐定禎表示，截至目前為止，苗栗縣政府興辦社會住宅數量為0戶，未來會以四年1000戶為目標，提供青年「宜居新苗栗」的社會住宅選擇。徐定禎也喊出四年增加500戶「包租代管」社會住宅，協助返鄉與移居青年找房子，針對苗栗縣內不同鄉鎮市的租屋需求進行調查，並專案推動「包租代管」，協助修繕、管理、媒合縣內閒置房屋，提供各鄉鎮市返鄉和移居青年更平價、更便利、也更有保障的租屋選擇。

徐定禎更針對親子家庭提出育兒主張，積極督導及協調，落實中央「0到6歲國家跟你一起養」。除了中央的育兒津貼等種種補助外，年輕家長更需要優質、平價的托嬰與托育服務，徐定禎指出，加速增設公辦民營托嬰中心、社區公共托育家園及公共化幼兒園，並鼓勵在地企業設立設置托兒設施等，提供家長更多優質選擇。

徐定禎表示，青年三好政見第三好，要讓青年參與創業創生「好多元」，推動「青創基金」與「青創基地」，支持在地創業青年，將透過「青年創業基金」作為基礎，提供青年創業所需要的資源。未來以每年促成100件青年創業案例為目標，為苗栗青創、新創經濟注入更多活水。

徐定禎抨擊國民黨長期在苗栗執政下，導致的「三個心聲」，包括財政紀律不佳以及政治環境混亂、苗栗工作機會不足和創業環境不佳、縣政府長期忽視年輕人的居住需求，再加上苗栗房價逐漸上漲，讓真正有居住需要的年輕人難以在苗栗生存。

徐定禎也表示，苗栗需要一個友善青年、了解青年的縣長，只有讓青年願意移居苗栗才能減緩苗栗縣內的人口負成長。自己已經做好準備要翻轉苗栗，但最重要的是請大家務必堅定支持徐定禎，讓徐定禎進入苗栗縣政府來翻轉苗栗。徐定禎強調，青年選票在年底選舉扮演著關鍵的角色，因此拜託所有青年朋友，11月26日一定要返鄉投票，支持有能力翻轉苗栗、讓青年夢想成真的徐定禎。