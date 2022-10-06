台灣大哥大全新推出新品牌「OP響樂生活」，要帶給用戶「一站式」服務，讓消費者以最優惠價格，一次購足內容、設備、網路、服務等商品，透過簡單設定就能相互串連，立刻開啟娛樂體驗極大化的居家生活。首波主打「OP影音劇院套裝」，其中市價逾14萬的「終極巨幕套裝」，月付1,399元、綁約60個月，就能以半價優惠，把三星75吋連網電視、三星11.1.4藍牙聲霸等多款頂級商品，帶回家享受媲美劇院的沉浸式體驗。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，首創新品牌「OP響樂生活」，量身打造多重娛樂組合，融合「超5G」策略與「Open Possible」品牌精神，讓用戶節省時間與金錢，一站式獲得最適合的商品。

以「OP影音劇院套裝」為例，精選三星、Google、TCL、NVIDIA、ASUS等知名品牌商品互相搭配，再加上台灣大MyVideo、MyMusic、GeForce NOW，及Disney+等影音、遊戲服務，帶給家戶更多超凡的娛樂體驗。

不論是小資族、小家庭或專業玩家，都可到實體門市申辦「OP影音劇院套裝」，包括「菁英」、「進階」、「旗艦」、「終極量子」及「終極巨幕」等5款套裝組合。

小資族可申辦「菁英」套裝組合，搭配999元指定專案、綁約48個月，就能0元帶走市價約2萬1,000元的TCL 55型4K Android 11智慧液晶顯示器和Google Nest Mini智慧音箱，輕鬆享受聯網電視與智慧音箱帶來的便利性。

台灣大指出，小家庭推薦申辦「旗艦」套裝組合，搭配1,399元指定專案、綁約60個月，就能以1萬4,990元優惠價，帶走市價5萬6,149元的TCL 65型4K液晶顯示器、三星3.1.2聲道藍牙聲霸、Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕、華碩WiFi 6網狀無線路由器及雲端遊戲必備神器NVIDIA Shield TV Pro組合。

專業玩家可衝「終極巨幕」套裝組合，月付1,399元、綁約60個月，就能以7萬7,990元超值價，將市價共14萬969元的套裝組合帶回家，包含三星75型4K UHD智慧連網電視、擁有環繞音效且支援杜比全景聲的三星11.1.4藍牙聲霸、Google Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕、華碩WiFi 6網狀無線路由器，以及NVIDIA Shield TV Pro。

申辦「OP影音劇院套裝」的用戶，台灣大提供MyVideo和MyMusic 3個月，以及雲端遊戲服務GeForce NOW最高3個月的免費體驗，每月在momo購物網消費滿額，再享「mo幣多」好康，依資費別最高可獲得750元momo幣回饋。用戶使用「Open Possible聯名卡」申辦1,399以上專案再送momo幣2,000元，繳納台灣大5G電信帳單，每月再享現金回饋最高5.5%。

另外，申辦台灣大Disney+專案，除了首年請你看的好康，第二年還有電信帳單折扣優惠，合約期間最高可省超過5,200元。

台灣大即日起在台北三創、八德直營門市打造「OP影音劇院專區」，由專人提供諮詢及疑難排解。

無獨有偶，遠傳也推出申辦3C/IOT方案搭配家電專案價0元起，懶人救星飛利浦氣炸鍋方案，月付599元綁約30個月，飛利浦氣炸鍋即可免費帶回家。