遠傳網路門市歡慶15週年，推出多項好康優惠活動，包括即日起至10/31，新申辦/攜碼4G不降速吃到飽599方案、綁約24個月，可獲得加碼2,400購物金；另外還有雙十快閃3天限定優惠，申辦指定方案送10杯美式咖啡；此外，10月份每週三中午，申辦指定方案，再享1元限時加購藍牙麥克風。

遠傳指出，如果選擇申辦4G吃到飽(21Mbps)499方案、綁約24個月，也有加碼送1,200元購物金，即日起至10月31日為止。

至於雙十快閃3天限定優惠，期間是10/8至10/10，新申辦或攜碼搭配499(含)以上資費且綁約24個月，無論單辦門號或手機方案，下單開通後即送10杯美式咖啡。

此外，10月份每週三中午12:00，於遠傳網路門市指定賣場新申辦或攜碼499(含)以上且綁約24個月以上單門號方案，可再享限量藍牙麥克風限時加購價1元。

10月底前於遠傳網路門市申辦iPhone 14系列只要0元起，月付999元起，加碼1,000遠傳幣；Atome新戶結帳付款，滿萬最高再送1,000遠傳幣。老客戶購買iPhone 14系列空機，加碼送網路門市獨家限定原廠配件購物金1,000元。

活動期間內在遠傳網路門市全館申辦任一方案，再加碼抽萬元旅遊金。