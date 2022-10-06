黃男今天在立委邱顯智陪同下前往派出所領取通知書。（呂健豪攝）

新北市三重黃姓男子上月遭便衣警錯認為通緝犯逮補、痛毆，事後又遭警員提出告訴，黃男今（6）日下午在立委邱顯智陪同下，前往三重厚德派出所領取通知書，邱顯智要求警方遵守「利益迴避」原則；新北市警局長黃宗仁也親上火線，赴派出所再次向黃男致意，並負起最大責任。

邱顯智表示，黃男在經歷被三重警方施暴後，已經是「驚弓之鳥」，現在又被當事警員控告傷害及妨害公務，未來還要由三重分局偵查隊製作筆錄並承辦該案，對於他而言是「不可承受之重」，認為警方忽略最基本的「利益迴避」原則，因此會向警政署及新北市警察局提出迴避的訴求。

此外，邱顯智也對警方事後提告的動作表達不滿，他認為不管是警政署、新北市警局或新北市長侯友宜，都表示會盡最大誠意向當事人致歉，但現在看到的情況卻感受不到所謂的誠意。

對此，新北市警察局長黃宗仁今天下午也親赴派出所，再一次向黃男來致意。黃宗仁表示，案發當天市長侯友宜就已經明確指示，一定要徹查並對有疏失的警員懲處，同時也向當事人表達歉意，積極取得諒解。

黃宗仁強調，在案發後這段期間，新北市警方也主動將2名警員移送法辦，並配合司法調查，同時也9次向當事人表達慰問與關心，持續釋出善意，希望能取得當事人諒解。

對於發生此案，黃宗仁一肩扛起責任，他說新北人口眾多，基層同仁十分辛苦，但是對於做錯的事情，一定會負責，尤其自己身為警察局長，理所當然要扛起最大責任，至於警政署的4點聲明，也與自己想法一致，一定要把這個事情處理妥當，讓當事人心理受到一定的補償。