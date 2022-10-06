受到景氣不如預期般理想，全球股市2022年迄今跌跌不休，不過新加坡的海峽時報指數(STI)卻一枝獨秀，成為目前全世界已開發國家中，股市表現最好的。從2022年迄今，STI雖然只小漲1%左右，但在已開發經濟體中是唯一上漲的。綜觀全世界主要股市，大都下跌兩成左右，若到2022年底，現今頻頻下跌情況未改善，將創2008年全球金融海嘯以來最差的一年。海峽時報指數之所以抗跌，主要是因為成分股當中一半都屬於金融股。在全球利率一片走高，便宜的價值股獲得青睞，還有抗疫規定大幅鬆綁後的復甦，都是星國股市沒下跌的主因。

位於香港的三星資產管理（Samsung Asset Management）認為，新加坡大盤表現卓越，只要聯準會仍誓言要把大漲的通膨降到長期目標位置，海峽時報指數未來行情就可持續。

不以科技股為主的新加坡股市，暫時倖免於這場因半導體引起的全球股災中。美國財經網DailyFX表示，除非聯準會放慢升息腳步或改變政策利率，否則已開發國家股市無法追上星國股市。

投資新加坡股市的獲利預期，目前約為全球的4倍左右，不過，這個經濟成長以貿易為主的花園城市，並不是都沒有投資風險，當地9月PMI(採購經理人指數)已衰退至景氣榮枯點50以下的49.9，創26個月新低。同時，星國零售銷售也有趨緩跡象。

海峽時報指數2022年迄今，以汽車類股怡和合發(JCCL)飆升72%漲幅最大，公共設施的勝科工業(Sembcorp Industries)大漲53%居次，至於最大成分股星展銀行集團(DBS)也小漲約3%。