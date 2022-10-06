根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，「追夢」卓雷蒙格林(Draymond Green)與「浪花3弟」普爾(Jordan Poole)在今日隊內訓練時爆發了嚴重肢體衝突，卓雷蒙格林甚至對著普爾大打出手，2人當下被隔開才避免衝突進一步擴大。針對外界對普爾的流言蜚語，身為老大哥的伊戈達拉(Andre Iguodala)也跳出來替小老弟說話。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)也跟進報導此一事件，普爾並沒有因為這次衝突導致受傷，而且在離開體育館前還完成今日訓練計畫。沃納洛斯基也補充說卓雷蒙格林無論是過去及現在、進行訓練或是比賽當下，不乏與隊友有激烈爭吵的例子。

《Yahoo Sports》知名記者海恩斯(Chris Haynes)更直接了當說道，最近有勇士球員發現，有望獲得頂薪續約的普爾在訓練營裡的舉止有些異常，心態似乎有些浮動了起來，這也讓伊戈達拉忍不住在推特開砲，「大家不要再瘋狂討論我的小老弟普爾了，他個性非常好，不要去聽那些媒體的屁話，我這邊才是最直接的消息來源。」至於2人為何發生衝突，伊戈達拉表示2人只是因為一些家裡的事情而爭吵，希望外界不要再把這件事給放大了。

What we not gone do is talk crazy about my young fella JP… great character kid… miss me with all that other bs… straight from the “SOURCE” — andre (@andre) October 6, 2022

And it’s family business with my bro @Money23Green too… — andre (@andre) October 6, 2022

根據NBA記者杜馬斯(Jason Dumas)報導，卓雷蒙格林已經親自向勇士所有隊員道歉，他認為自己作為領袖之一卻被情緒爬到頭上來，讓球隊感到失望了，至於另外一位主角普爾則尚未對外發表評論。