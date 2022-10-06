【全程字幕】道歉遭環南市場會長「一句話」洗臉 陳時中：有痛可以跟我講 @中時新聞網 ​

衛福部去年稱「萬華是防疫破口」，環南市場慘遭波及。環南市場自治會長林勝東日前被問到，是否接受民進黨台北市長候選人陳時中道歉時直言：「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳今（6）日則再回應：「我倒是沒有把誰揍一頓，但是我覺得有痛可以跟我講」。此事引發熱議，大批網友盛讚林「有Guts」、「有個性不畏強權的真男人」。

針對林勝東的說法，陳時中今日出席惠光導盲犬引導體驗與交流活動後受訪表示，「我倒是沒有把誰揍一頓，但是我覺得有痛可以跟我講」，強調到底是怎麼樣的問題大家可以溝通，他沒有要打擊任何人的意思，防疫中還是希望大家合作一起把事情做好。

至於因自評防疫成績，與台北市市長柯文哲隔空互嗆「去死」、「沒口德」、「沒醫德」等話與，陳時中稱，這樣的講法就離譜了，選舉的時候還是平常心、友善把政策提出來是最重要。

林勝東一句「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」掀起熱烈討論，大批網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「林會長真有Guts！」「這才叫作有個性不畏強權的真男人」、「超喜歡林會長的啦！每次都講到點上」、「會長完全講出我的心聲」、「傲慢不負責的陳時中，不為選舉會道歉嗎？」「道歉還不是為了騙票，當初是怎麼踐踏萬華人的！」