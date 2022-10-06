大湖警分局副分局長黎萬輝代表頒獎表揚表現優良學生。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

暑假期間，大湖警察分局舉辦暑期青少年青春專案，委請苗栗縣卓蘭高中協助舉理預防犯罪繪畫及作文比賽，鼓勵同學們針對，「防治毒品」、「防制詐欺」、「防制網路賭博」、「防制深夜流連不當場所」及「防制色情」等系列主題製作宣導文宣，經過評選優良作品，警方5日在卓蘭高中舉行頒獎表揚典禮，肯定學生的創意及藝術表現。

警方公布的創意佳作及前三名獲獎名單，包含指導老師劉老師及詹同學共計8名師生獲獎，大湖警分局副分局長黎萬輝代表頒獎，對於卓蘭高中針對校園安全及治安維護的重視表示肯定，相關宣導作品未來也可能提供大湖警分局偵查隊或刑事單位參考做宣導。

黎萬輝表示，「學生中學時期，是品格教育學習的關鍵階段，這階段的孩子們相當需要被鼓勵，並重視各項創意啟發，適度的犯罪預防教育也可以讓同學們了解各種犯罪所造成自身及他人的危害，引以為戒，從預防教育做起，更勝於事後檢討，也感謝卓蘭高中配合本次宣導創作，期盼未來持續為校園安全，青少年安全共同努力」。