高齡99歲的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）3日推測，在錯估俄羅斯在烏克蘭戰爭中的情勢後，北京會在10月中中共二十大會議後重新調整與美國的關係、適度向華府傾斜，最快在11月的印尼20國集團（G20）峰會上降溫與美國的關係。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）3日推測，在錯估俄羅斯在烏克蘭戰爭中的情勢後，北京會在10月中中共二十大會議後重新調整與美國的關係，適度向華府傾斜。

香港《南華早報》報導，季辛吉周一在紐約亞洲協會（Asia Society）活動上評論美中關係，「習近平給了普丁一張空白支票，他一定以為這場入侵會成功，他必須重新調整。」

他預期美中之間的緊張關係最快會在11月印尼G20峰會登場時慢慢趨緩。

他更稱，幾乎可以肯定北京預期俄羅斯入侵烏克蘭會成功，但這場進攻反而暴露了俄羅斯軍隊的深層弱點，如今北京希望避免西方如反對俄羅斯般地反對中國。

不過季辛吉也在活動上表示，習近平是令人敬畏的對手，堅信應該建立強大的中國共產主義國家，他認為習近平仍有可能增強國內的民族主義，就算美中關係趨緩，北京也不太可能放慢強軍的步調。

季辛吉認為強化國力沒有替代方案，也不能以一方需要裁減軍力的論點來要求與另一方對話，「我傾向認為他會試圖在後續的執政期間建立、保留對抗。」